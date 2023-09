Teate rivive emozionando si chiude con il sold out [FOTO]

Si è conclusa con il sold out, sabato 9 settembre, la terza edizione di 'Teate rivive emozionando': il progetto Tre promosso e voluto dalla Confesercenti di Chieti presieduta da Marina De Marco.

Tre eventi, dal 29 luglio al 9 settembre, hanno fatto registrare il tutto esaurito con 120 partecipanti arrivati da tutto l’Abruzzo. “Tre” è stato realizzato anche con il sostegno della Camera di commercio Chieti Pescara, il patrocinio del museo La Civitella, della direzione regionale musei Abruzzo e del Comune di Chieti con il coinvolgimento di diverse associazioni che si dedicano alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città e alla promozione del turismo: ScopriTeate, Musa Connessioni per la Cultura e Riviera del Sole.

Tre percorsi esperienziali, "Chieti Walking Tour", "Quartieri e strade dal medioevo all'età moderna", "Da Villa Frigerj e Villa Nolli alla Villa Comunale" che sono riusciti a conciliare armoniosamente cultura, enogastronomia e shopping.

"I tre percorsi esperienziali, oltre a permettere di scoprire la dimensione artistica e culturale, hanno sostenuto i negozi locali e valorizzato l'intero territorio teatino" spiegano Maria Lilia Toschi, direttore della Confesercenti teatina, e Lido Legnini, direttore regionale della Confesercenti, "ognuno dei tre eventi è stato arricchito da un omaggio musicale proposto dall'Accademia Music and Art International Academy del maestro Giuliano Mazzoccante, con magnifiche esibizioni di giovani musicisti che si stanno formando con impegno a Chieti. Una grande novità di questa edizione è il primo Concorso fotografico nazionale ‘Teate Rivive Emozionando’ realizzato con la collaborazione del Fotoclub Chieti per esplorare e catturare l'anima di Teate attraverso l'arte della fotografia. Il concorso permette di raccontare Teate e le sue bellezze attraverso le immagini". Il vincitore sarà annunciato nel corso di un nuovo evento in programma entro la fine dell’anno.