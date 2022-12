Continua l'avventura di Teate on air: rifinanziata la web radio del Comune di Chieti e dell'Informagiovani

Continua l'esperienza di Teate on air, la web radio che nasce dalla collaborazione fra l’associazione Erga omnes, l’Informagiovani e il Comune di Chieti, con gli assessorati all’innovazione sociale e alle politiche giovanili.

ll progetto è stato finanziato nuovamente grazie alle risorse del nuovo bando regionale Abruzzo Giovani: l'importo è di oltre 30 mila euro.

“Siamo lieti che il progetto sia stato nuovamente finanziato – commentano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori all’Innovazione Sociale e alle Politiche Giovanili Mara Maretti e Manuel Pantalone – , oggi abbiamo una web radio è a regime grazie al lavoro di tanti animatori del territorio e delle associazioni in sinergia e potremo potenziarlo e rafforzarlo ancora di più".

Teate on air è stata inaugurata a ottobre 2021, pensata nel periodo del lockdown per creare aggregazione, seppur virtuale e per accorciare la distanza tra i ragazzi, causata dalla mancata vita sociale, ha il suo quartier generale in una stanza dell’ex-centro sociale di San Martino a Chieti Scalo che oggi è diventata uno studio radiofonico, grazie soprattutto alla manodopera dei volontari della protezione civile Valtrigno di Chieti.

"Da qui si parla di musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formativa e lavorative, il tutto visto con gli occhi dei giovani che sono i principali protagonisti. Con questi fondi potremo coinvolgere sempre di più i giovani e potenziare quello che è già uno spazio di aggregazione, dando ancora più voce al territorio, alla rete associativa, alle iniziative istituzionali, sportive, imprenditoriali in corso sul nostro territorio. Si tratta di attività essenziali - conclude Ferrara - per creare un servizio di buona qualità, gestito da volontari che con grande impegno si sono anche formati con passione e stanno formando altri ragazzi per fare crescere questo piccolo e prezioso progetto”.