"Il sindaco vuole abbattere centinaia di alberi": il Forum civico ecologista di Vasto contro le decisioni di Menna

Il Forum civico ecologista di Vasto torna a scagliarsi contro le dichiarazioni rese dal sindaco Francesco Menna sull'abbattimento degli alberi in città e dopo la caduta di un esemplare in via Istonia, pochi giorni fa.

"Le dichiarazioni del sindaco Menna riguardo al suo scellerato e pericolosissimo piano che prevede l'abbattimento di tutti i pini a Vasto, sono di una prepotenza ambientale, sociale e politica inaudita - commentano dal Forum - . Mentre l'Unione Europea chiede agli Stati membri di adoperarsi per piantare milioni di nuovi alberi, il sindaco di Vasto dice di volerne abbattere a centinaia, deturpando definitivamente e in modo irreversibile il patrimonio ambientale e paesaggistico di Vasto".

Per gli ecologisti la caduta dell'albero su via Istonia, che fortunatamente non ha fatto registrare danni alla persona coinvolta, "non può in alcun modo essere la giustificazione per farneticazioni secondo cui, addirittura, sarebbe quasi responsabilità di chi da sempre si batte per la tutela ambientale ed ecologica dei territori. L'unica responsabilità, anche giuridicamente, è di chi deve occuparsi della cura e della manutenzione del patrimonio arboreo, ovvero il Comune di Vasto, e di nessun altro. Decenni di abbandono e di pressappochismo nei confronti della cura e della corretta gestione del verde urbano non possono che portare a questi risultati. Non possiamo inoltre non fare notare come quell'area è da mesi oggetto di lavori, anche di una massiccia operazione di tagli di alberi e arbusti e, da come lo stesso Menna ha più volte ribadito, sotto la supervisione dell'amministrazione comunale. Possibile dunque che nessuno si sia accorto che quell'albero era percolante e che bisognava intervenire tempestivamente?".

Il Forum civico osserva inoltre che l'abbattimento di centinaia di alberi metterebbe in pericolo l'incolumità pubblica. "Sarebbe come chiedere l'abbattimento di tutte le case, palazzi e le infrastrutture perché, come più volte accaduto, potrebbero cadere calcinacci e mettere in pericolo i passanti. Perché al posto di rilasciare dichiarazioni guerrafondaie non si adopera per una seria e vera politica di gestione e manutenzione del verde pubblico? La nostra sarà una battaglia a difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico di Vasto, e siamo disponibili ad azionare tutti gli strumenti democratici a nostra disposizione" concludono