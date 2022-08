Festa col SuperEnalotto: giocata vincente a Chieti

Festa in Abruzzo col SuperEnalotto: come riporta Agipronews, nel concorso del 9 agosto sono stati centrati due “5” da 22.370,66 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Megalotto a Chieti Scalo.

La seconda ad Avezzano, in provincia de L'Aquila, nella tabaccheria Magagnini. Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 251,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.: in Abruzzo manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti proprio ad Avezzano.