SuperEnalotto, festa a Villamagna: centrato un "5" da quasi 75 mila euro

Villamagna in festa per una ghiotta vincita al SuperEnalotto: nel concorso del 28 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 74.916,01 euro. La giocata vincente è stata centrata nel tabacchi di piazza IV Novembre.

Il Jackpot, intanto, tocca quota 132,4 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. In Abruzzo manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

L'ultima sestina vincente, ricorda ancora Agipro, è arrivata invece il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm).