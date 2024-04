Super vincita da 2 milioni di euro in Abruzzo con un gratta e vinci della serie 'Il Miliardario Mega'. La vincita è stata centrata ad Avezzano (L'Aquila), ricevitoria in via S. Cataldi, 140. Sul Gratta e Vinci acquistato dal fortunato giocatore è apparso il premio massimo di 2 milioni di euro.

Ma non sarà proprio questa la cifra che si metterà in tasca. Come riporta l'agenzia Agimeg, a causa della cosiddetta 'tassa sulla fortuna', il premio che incasserà sarà infatti inferiore. Questa tassa prevede che per gli importi superiori ai 500 euro, ci sia una trattenuta del 20%.

Il vincitore di Avezzano incasserà quindi circa 1,6 milioni di euro. Sicuramente sarà contento lo stesso.