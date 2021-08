Papa Francesco nomina la vastese suor Smerilli segretario del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale

La vastese suor Alessandra Smerilli è stata nominata da Papa Francesco come segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e delegato della Commissione Vaticana Covid-19.

Dovrà sostituire monsignor Bruno Marie Duffé e il reverendo Augusto Zampini, rispettivamente segretario e segretario aggiunto dello stesso dicastero, entrambi rientrati in Diocesi”.

“Il Santo Padre – si legge nel bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede - ha disposto che la direzione della Commissione vaticana Covid-19 sia composta dal cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del dicastero, da suor Alessandra Smerilli, e da padre Fabio Baggio, Sotto-Segretario della Sezione migranti e rifugiati.

Nata a Vasto nel 1974, suor Smerilli da marzo 2021 era sottosegretario del Dicastero nonché coordinatrice della Taskforce Economia della Commissione Vaticana Covid-19. La religiosa come segretario prende dunque il posto di monsignor Bruno-Marie Duffé, che ha lasciato il Dicastero da luglio, e come delegato della Taskforce sostituisce padre Augusto Zampini. Anche quest’ultimo lascia il Dicastero e torna a prestare servizio nella sua Diocesi d’origine in Argentina.

“Sono grata al Santo Padre - ha dichiarato la religiosa - per l’impegnativo incarico che mi ha chiamato ad assumere e prego il Signore affinché mi aiuti a onorare questa chiamata in spirito di obbedienza alla Chiesa; con la umiltà, la passione, la creatività e la capacità di ascolto che essa richiede. Il mio desiderio e impegno è di poter servire al meglio la missione della Chiesa, per il tempo che il Papa riterrà opportuno”.

Dopo aver ringraziato i superiori, suor Smerilli si è detta certa di poter “contare sullo spirito di comunione e sulla collaborazione di tutto il Dicastero, nonché dei tanti partner internazionali che collaborano con la commissione Covid, per la promozione integrale della persona e la cura del creato promovendo e sviluppando quei principi della dottrina sociale della Chiesa a cui Papa Francesco ci richiama costantemente per la costruzione di un mondo migliore.”