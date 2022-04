Suor Alessandra Smerilli ai vertici del Dicastero per lo sviluppo umano integrale

Suor Alessandra Smerilli ai vertici del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale.

La religiosa vastese, docente di Economia politica, finora segretario ad interim del medesimo Dicastero, è stata riconfermata da papa Francesco segretario del Dicastero.Nominati anche il prefetto e il sottosegretario: a loro l'incarico di guidare il Dicastero per il prossimo quinquennio

Suor Smerilli lavorerà assieme al prefetto, cardinale Michael Czerny, e al sotto-segretario, padre Fabio Baggio.

“Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che ha ancora una volta riposto in me. Sono felice di poter lavorare con il card. Czerny e padre Baggio a servizio della promozione dello sviluppo integrale di ogni persona, della pace tra i popoli e della cura della casa comune”