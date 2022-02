"Studenti universitari senza rappresentanza da 11 mesi", 360 gradi chiede elezioni subito

Tornano a farsi sentire i rappresentanti degli studenti della lista 360 Gradi dell'università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara per chiedere di colmare i vuoti di rappresentanza studentesca. "Da 11 mesi è scaduta l’ultima proroga per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra universitari, ma delle indizioni delle elezioni nessuna traccia" ricordano.

"Lo statuto dell’università prevede che ogni due anni si debbano rinnovare obbligatoriamente tutte le rappresentanze studentesche. Purtroppo, l’università d’Annunzio resta l’unica in Abruzzo che non ha ancora provveduto. Le ultime elezioni difatti risalgono al biennio 18/20 e l’ultima proroga è a marzo 2021, oramai quasi un anno fa" sottolinea la presidente di 360 Gradi, Carmela Santulli (foto).

Gli studenti lamentano di non sapere chi siano ad oggi i loro rappresentanti, né il loro riferimento degli organi dell'Ateneo e per questo l'associazione 360 gradi chiede all'amministrazione universitaria di indire urgentemente il rinnovo della rappresentanza studentesca.

“È garantendo la presenza e non la carenza dei rappresentanti in tutti gli organi che si può rispondere in maniera puntuale ed efficace a tutte le esigenze della comunità studentesca, si tutelano i principi di democratici e costituzionali. Come studenti - concdue Santilli - non si può accettare ancora per molto questa gestione irresponsabile dei ruoli di rappresentanza da parte dell'Ateneo, né la sistematica riduzione al silenzio di quello che è il proprio diritto ad eleggere le rappresentanze".