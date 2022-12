Autostrade: stop all'aumento dei pedaggi su A24 e A25

Confermato lo stop all'aumento dei pedaggi sull A24/A25: è quanto stabilito nel corso della riunione tenutasi oggi a Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una delegazione di sindaci di Abruzzo e Lazio. Oltre allo stop ai rincari sulle due autostrade, è stato ribadito l'impegno a rivedere i pedaggi al ribasso.

Questo il commento del coordinatore della Lega Abruzzo e sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo: "Per il nostro Abruzzo l'attenzione è massima: si è da poco conclusa, infatti, la riunione sulla A24/A25 con una delegazione di sindaci abruzzesi e laziali con l'ottimo risultato di uno stop agli aumenti con l'impegno a rivedere i pedaggi al ribasso e un occhio vigile sull'incremento delle manutenzioni ordinarie per il 2023. Grande soddisfazione da parte degli amministratori locali per l'incontro con Salvini al Mit".

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha fissato un nuovo incontro a gennaio per fare il punto della situazione.