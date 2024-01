Prima Sanremo, poi l'esposizione a Montmartre: il 2024 dello stilista Racioppo

Nel mondo della moda ci sono figure che vanno oltre il semplice design di abiti e diventano veri e propri ambasciatori di stile e cultura. Uno di questi visionari è Simone Racioppo, talentuoso creatore di alta moda che ha fatto dell’Abruzzo il cuore della sua arte. Nel mese di luglio 2024 Racioppo esporrà a Parigi, nel cuore di Montmartre, la sua creazione ideata e realizzata in prezioso abito gioiello chiamata Il Sogno (“Le Reve”). L’annuncio è stato dato sabato 20 gennaio dallo stilista in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo atelier e show room a Francavilla. Da docente presso l’Accademia di Comunicazione e Spettacolo di Stefano Jurgens a Roma, nella sua lunga carriera iniziata nel 2001 ha creato abiti per molti personaggi come, ad esempio, Laura Pausini e Morgan oltre ad essere stato supporter creativo per il Volo, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè ed Emma in Abruzzo nel 2014.

Attualmente è amministratore della società Manifatture Lusso, leader nella realizzazione e progettazione stilistica per brand internazionali quali ad esempio Alexander Mc Queen. Il nuovo atelier non è uno solo uno spazio per le creazioni di couture, ma anche un luogo che celebra la storia e la bellezza della sua comunità abruzzese. La decisione di stabilirlo nella sua terra natia non è casuale: riflette la profonda connessione con le sue radici che lo hanno sempre ispirato dove la tradizione si fonde con l'avanguardia in omaggio alle tecniche artigianali locali reinterpretate in chiave moderna. Ma il suo impegno va oltre, l'atelier vuole essere anche un punto di riferimento per chi sogna di intraprendere una carriera nel mondo della moda, ispirando una nuova generazione di creativi.

Il prossimo impegno di Racioppo è alle porte con il festival di Sanremo, dove vestirà Clio make up, influencer di successo: sei metri di seta e ricami in pizzo in uno splendido abito di alta moda per la sezione Oltre il Festival.