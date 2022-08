Stadio Angelini: divieti di sosta e transito in occasione delle partite

Il Comune di Chieti ha pubblicato l'ordinanza sulla mobilità nell'area dello stadio Angelini in occasione delle partite di calcio. Le prescrizioni e i divieti elencati nel provvedimento, andranno in vigore da domani 28 agosto, in occasione di Chieti-Porto d’Ascoli (ore 16) la gara del primo turno di Coppa Italia.

L'ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 alle ore 20, nei seguenti tratti viari: in tutto il piazzale antistante lo stadio Angelini, a eccezione dei soli veicoli autorizzati che esporranno un pass identificativo e che potranno sostare nella zona laterale all'ingresso principale dello stadio, sul lato destro fronte stadio; in via Amiterno , dall'ingresso degli spogliatoi dello stadio di baseball fino allo spartitraffico zona distinti dello stadio Angelini; in via Amiterno, nell'area situata sul lato opposto alla porta carrabile dello stadio Angelini; presso la "Curva Volpi", lungo tutto il suo percorso da via Amiterno a viale Abruzzo; in via Amiterno, nell'area parcheggio antistante il Mc Donald's.

L'istituzione del divieto di transito veicolare nell'area che delimita la "Curva Volpi", lungo tutto il suo percorso da via Amiterno a viale Abruzzo, da due ore prima della partita fino ad un'ora dopo la stessa e comunque fino allo sgombero delle tifoserie ed al ripristino dei varchi nelle barriere.

L'istituzione del divieto di transito veicolare in viale Abruzzo , per le sole giornate e per l'arco di tempo che saranno ritenuti necessari, d'intesa tra il dirigente del servizio di ordine pubblico della questura e il comandante della polizia locale di Chieti, nel rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza, in relazione alle esigenze contingenti.