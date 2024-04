A Francavilla al Mare iniziano i lavori per realizzare la spiaggia accessibile

Stanno per partire a Francavilla al Mare anche i lavori che porteranno alla realizzazione della spiaggia accessibile a tutti. Il progetto si chiama Isola Felice e sorgerà sul tratto di spiaggia libera del lungomare Cristoforo Colombo.

Il progetto rientra nell'abito nell’ambito di un finanziamento della Regione Abruzzo per un importo di circa 65mila euro.

Giovedì prossimo inizieranno i lavori che dureranno poche settimane.

La struttura realizzata in legno avrà un locale polivalente, uno spogliatoio d un bagno per disabili. È prevista l’istallazione di doccia, lava piedi, fontanina ed attrezzature di ombreggio posizionate esterna-mente al chiosco a corredo della struttura per una massima efficienza dei servizi.

"La spiaggia per tutti - dichiara il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo - esprime un concetto di accessibilità universale che riteniamo sia il più bello di tutti per uno spazio pubblico. Siamo felici che, grazie alla collaborazione con l’associazione Orizzonte e al finanziamento regionale, riusciremo ad offrire il primo tratto di spiaggia libera realmente fruibile per tutti, nel centro cittadino, munita di tutti i servizi".