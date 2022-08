Spiagge pet-friendly: l'Abruzzo tra le prime dieci regioni in Italia

L'Abruzzo rientra tra le regioni con le spiagge più pet-friendly d'Italia. A dirlo è l'indagine condotta da Spiagge.it pubblicata in vista della giornata mondiale del cane del 26 agosto.

La nostra regione, nello specifico, è ottava in quanto ad accessibilità negli stabilimenti balneari degli amici a quattro zampe offrendo servizi basici come ciotole e la possibilità di utilizzare vaporizzatori e fontanelle. Sono 36 quelle che si contano in regione. In provincia di Chieti sono 13 le spiagge presenti, 5 a Pescara e 18 a Teramo.

In testa l'Emilia Romagna: sono il 30 per cento gli stabilimenti che permettono di portare i cani in spiaggia. Emilia Romagna che è anche prima nella classifica delle regioni dove si offrono anche servizi extra per chi si gode le vacanze con il proprio cane: aree relax per lo svago e il gioco, piscine, servizi di dog sitting, controlli sanitari e assistenza veterinaria, consulenze educative e percorsi mobility o di approccio all'acqua. Classifica questa in cui, dopo l'Emilia Romagna, figurano Toscana, Liguria e Puglia.

La strada, insomma, è ancora lunga, soprattutto per la nostra provincia che sul territorio risulta la meno accogliente per chi ha un amico a quattro zampe, ma l'Abruzzo è comunque tra le prime dieci regioni che consentono di andare al mare con il proprio compagno peloso.

A livello nazionale sulla piattaforma di riferimento per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, nell'ultimo anno, la presenza di quelli presenti è cresciuta del 25 per cento segno che, comunque, il Paese inizia ad essere più aperto verso la possibilità di portare con sé il proprio amico.

Queste le dieci regioni dove sono maggiormente presenti stabilimenti che aprono le porte agli amici a quattro zampe: Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Puglia, Campania, Liguria, Calabria, Abruzzo, Sicilia e Marche.