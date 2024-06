Sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, la delibera regionale

La giunta regionale su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato una delibera per avviare la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, basata sull'accordo della Conferenza Stato-Regioni. Questa iniziativa mira a espandere i servizi sanitari territoriali, riducendo la necessità di ospedalizzazione e trasformando le farmacie in punti di riferimento per l'assistenza locale, soprattutto nelle aree interne dove l'accesso ai servizi è limitato.

I nuovi servizi offerti includono il monitoraggio dell'aderenza alla terapia, la ricognizione della terapia farmacologica, indicazioni ai pazienti sulle corrette modalità di assunzione dei farmaci e la rilevazione di sospette reazioni avverse ai trattamenti nella Bpco, servizi di telemedicina come Holter Pressorio, Holter Cardiaco ed Ecg, supporto allo screening del sangue occulto nelle feci e la somministrazione di vaccini contro il coronavirus.

Le risorse disponibili per questa sperimentazione ammontano a 1 milione 239mila euro, e tutte le farmacie regionali saranno invitate a partecipare con l'auspicio di coinvolgere almeno il 50 per cento delle 542 farmacie operanti sul territorio. L'adesione sarà volontaria e saranno organizzati incontri per presentare il progetto e migliorare le attività previste.

Le attività di sperimentazione inizieranno entro luglio e termineranno il 31 dicembre. I protocolli approvati saranno divulgati e le farmacie informeranno i cittadini sui servizi disponibili, che saranno gratuiti fino all'esaurimento dei fondi assegnati.