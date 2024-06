Sospensioni idriche sempre più frequenti, Riccardo (Chieti Viva): "Regione, Aca e Comune hanno disatteso gli impegni"

Da qualche settimana sono sempre più frequenti le sospensioni idriche a Chieti. Questo fine settimana, ad esempio, i rubinetti sarebbero dovuti restare a secco nella notte fra domenica e lunedì, ma ieri l'Aca ha comunicato che l'acqua sarebbe mancata da subito.

Un'anticipazione che, se possibile, ha reso ancora più feroci le polemiche per lo scarso preavviso.

Sulla questione oggi interviene il capogruppo di Chieti Viva, Giampiero Riccardo: "L'emergenza siccità che sta nuovamente colpendo Chieti e la Val Pescara dimostra ancora una volta di quanto tempo prezioso si è già perso, evitando di affrontare il problema. Dal momento che i fenomeni di siccità e carenza idrica non rivestono più carattere di straordinarietà, il sottoscritto insieme a Chieti Viva, ha innalzato l’attenzione su questa emergenza in tempi non sospetti. Gli impegni presi da Regione Abruzzo, Aca e Sindaco di Chieti nel consiglio comunale straordinario del 2021, sono stati completamente disattesi. Nonostante l’Abruzzo sia una delle regioni più ricche di acqua in Europa, resta anche una delle più vulnerabili dal punto di vista dell’approvvigionamento in una situazioni di assenza di precipitazioni per un lungo periodo. Risulta quindi strategico la creazione di invasi idrici artificiali, per garantire acqua in condizioni di grave siccità".

Chieti Viva, come fa sapere il consigliere comunale Riccardo, "è più che mai determinata a continuare, fuori e dentro il consiglio comunale, la battaglia per una gestione efficiente e sostenibile di un bene essenziale come l’acqua".