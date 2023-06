Il Soroptimist alla scoperta delle bellezze della Costa dei trabocchi, per aiutare le donne vittime di violenza

“Alla scoperta del verde incanto della Costa dei Trabocchi” è il titolo dell’evento promosso dal Soroptimist International Club di Chieti, presieduto da Carla De Cecco, rivolto a tutte le Soroptimiste di ogni parte d’Italia che da giovedì (15 giugno) e a domenica (18 giugno) potranno scoprire e apprezzare le bellezze del nostro territorio e conoscere il progetto denominato Eva Patch.

Un’occasione per incontrarsi e condividere momenti di amicizia e di crescita reciproca, per far apprezzare l’unicità della Costa dei Trabocchi, luogo incontaminato tra i più belli dell'Abruzzo.

Il programma coniuga la promozione delle bellezze del territorio e il sostegno al progetto Eva Patch - Empowerment Verso l’Autonomia, iniziativa promossa dalla Bio Cantina Orsogna e Dafne Onlus, a supporto dell’autonomia e del reinserimento delle donne che hanno alle spalle un vissuto di violenza di genere. Le etichette in tessuto per i vini che la Bio Cantina di Orsogna ha dedicato al progetto, realizzate dalle donne accompagnate in un percorso di rinascita dai centri antiviolenza Dafne Onlus in Abruzzo, rendono le bottiglie Eva Patch pezzi unici. Le stoffe con cui sono avvolte rappresentano un abbraccio simbolico dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Il Soroptimist International Club di Chieti con questa iniziativa e con quelle che seguiranno, mira a far conoscere e a promuovere il territorio della provincia teatina tra mare, natura, cultura, buon cibo e ottima compagnia, sempre associandole al sostegno di progetti in favore delle donne.