Sopralluogo sul viadotto che collega Abruzzo e Molise, chiuso dal 2018: c'è l'impegno alla riapertura

A margine della cerimonia di inaugurazione dell’elisoccorso realizzato a Castiglione Messer Marino dalla società Edison, il presidente Marco Marsilio, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, l’assessore Nicola Campitelli e il sindaco di Castiglione Messer Marino Felice Magnacca hanno effettuato un sopralluogo sul viadotto Sente Longo, chiuso dal 2018 per motivi di sicurezza.

Il ponte, realizzato tra il 1974 e il 1977, collega l’Abruzzo e il Molise. Il viadotto Sente Longo è, con i suoi 185 metri di altezza, il ponte stradale più alto d’Italia per altezza del pilone.

“Il viadotto è una infrastruttura fondamentale per il territorio perché consente ai centri dell’Alto vastese di raggiungere velocemente il presidio ospedaliero di Agnone – ha spiegato il presidente Marsilio - Quando ero senatore ho presentato anche una interrogazione parlamentare per capire i motivi per i quali i lavori fossero in ritardo. Oggi – precisa il presidente – l’Anas, grazie a un accordo con la Provincia di Isernia, ha avviato lo studio per la redazione del progetto che consentirà di effettuare i lavori sulla struttura. Vigileremo per evitare ulteriori ritardi”.

L'assessore regionale Campitelli ha spiegato che la Regione è "al lavoro per migliorare la viabilità sul territorio provinciale di Chieti, in particolare nei centri montani, dove le difficoltà sono ancora maggiori”.

"È necessario riaprire il viadotto Sente - ha aggiunto - l’Anas sta svolgendo gli studi per redigere in tempi brevi un progetto che sarà successivamente appaltato secondo un accordo stipulato con la Provincia di Isernia gestore del tratto stradale. Il viadotto collega i centri dell’Alto vastese al presidio ospedaliero di Agnone, distante poco più di 15 chilometri, e, non per ultimo, per favorire il turismo nel comprensorio”.