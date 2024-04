Il laghetto della villa comunale deve essere svuotato e ripulito, sopralluogo per la tutela di testuggini e pesci rossi [FOTO]

Sopralluogo operativo, stamane, alla villa comunale degli uffici tecnici comunali e dell’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto per l’intervento di svuotamento e ripulitura delle vasche del laghetto presente nel cuore del parco pubblico. Al sopralluogo hanno preso parte anche i biologi Mirko Di Marzio del reparto Biodiversità dei carabinieri forestali e Marco Carafa del Parco nazionale della Maiella, presenze necessarie per la migliore condivisione delle altrettanto necessarie operazioni di tutela e messa in sicurezza delle testuggini e dei pesci storicamente ospitati dal laghetto.

“Si tratta di un lavoro indispensabile oltre che per l’igiene e il decoro del nostro polmone verde, particolarmente frequentato proprio in quella zona da piccolissimi visitatori, anche per l’ecosistema dello specchio d’acqua che in vista dell’estate richiede una manutenzione straordinaria – spiegano gli assessori Chiara Zappalorto e Stefano Rispoli - Non è un’operazione facile, vista l’imponente presenza soprattutto di tartarughe o, meglio, di testuggini palustri americane, questa l’esatta dicitura della specie, e di pesci rossi che dovranno essere spostati da una vasca all’altra per ripulire le due sezioni dello specchio d’acqua. Grazie alla presenza dei biologi dei carabinieri forestali e del Parco della Maiella e alla piena sinergia di azione subito instaurata con loro, lo faremo insieme e nel rispetto del benessere degli animali, svuotando e pulendo una vasca per volta, trasferendo la fauna di volta in volta".

"Cercheremo di farlo coinvolgendo anche le scuole - aggiungono gli assessori - in modo da far coincidere alle operazioni di manutenzione anche un’attività di educazione ambientale. Non solo, per cercare di preservare sia l’ecosistema e sia i 'residenti' del laghetto, faremo anche sensibilizzazione durante e dopo le operazioni che saranno effettuate nelle prossime settimane. Le esotiche testuggini sono proliferate a dismisura in questi anni, a causa del processo naturale della riproduzione, visto che vivono in modo promiscuo, ma anche perché sono aumentati anche i casi di abbandono di nuovi esemplari da parte di privati cittadini e avventori. Nonostante la presenza pacifica, va chiarito che si tratta di specie non autoctone e spesso infestanti, tant’è che la Regione Abruzzo ha messo in atto un progetto gestito dal Parco regionale del Sirente-Velino con la supervisione tecnico-scientifica del Parco Maiella, per intervenire in caso di sovrannumero, com’è accaduto in alcuni bacini aquilani, sia in caso di tutela, cioè quando non si è più in grado di ospitare in casa un esemplare simile. Contattando il Parco Maiella, viene individuata una nuova destinazione nei centri di raccolta che consentono alle testuggini di continuare a vivere al meglio".

"Una volta definite le operazioni di pulizia e sempre in sinergia con i biologi - puntualizzano Zappalorto e Rispoli - attiveremo anche una sorta di decalogo per i visitatori, affinché non venga dato loro cibo, visto che nel luogo in cui si trovano c’è tutto ciò che serve alla loro naturale sopravvivenza e che le condizioni delle acque peggiorano se i visitatori gettano nel laghetto pane e altri bocconi, alimenti tra l'altro spesso nocivi per quegli animali, e visto che sia i pesci che le testuggini sono perfettamente in grado di procurarsi da soli il necessario per la sopravvivenza nel laghetto”.