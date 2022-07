Sondaggio Governance Poll 2022: il sindaco Ferrara al 37esimo posto

Il sindaco di Chieti al 37esimo posto, in peggioramento, per quanto riguarda il gradimento dei sindaci, secondo Governance Poll 2022, l'indagine curata da Noto Sondaggi e pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 ore.

Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto primo in Abruzzo e 26/mo in Italia, in miglioramento; quello di Chieti, quello di Pescara, Carlo Masci, nella parte bassa della classifica, al 63/mo posto, in peggioramento.

Non compare in graduatoria il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in quanto i 26 comuni in cui il primo cittadino è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica.

Il primo cittadino di Chieti, centrosinistra, arriva al 54%, ma perde 1,5 punti rispetto allo scorso anno e 1,9 punti rispetto al giorno dell'elezione.