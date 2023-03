Soccorse passeggero colto da malore sul treno: targa di encomio per un capotreno lancianese

Ha fermato il treno e soccorso un passeggero colto da malore. Per questo gesto ieri mattina il presidente della Tua, Gabriele De Angelis, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, hanno consegnato una targa di encomio al capotreno Alessandro Di Battista, classe 1980, di Lanciano.

Lo scorso 27 febbraio Di Battista, in servizio su un treno Rfi diretto da San Benedetto del Tronto a Pescara, ha coordinato tutti i soccorsi per il salvataggio di un passeggero colto da malore mentre la corsa stava arrivando alla stazione di Silvi Marina.

Mantenendo sangue freddo, il capotreno ha fermato il convoglio in stazione, proceduto al trasbordo dei passeggeri su un altro convoglio, così da non interrompere un servizio pubblico, e permesso l'arrivo dei soccorsi in breve tempo. Il paziente, in condizioni serie, ha potuto essere trattato direttamente sul treno dal personale del 118.

Così ieri mattina, in occasione del treno rosa per l'8 marzo, Marsilio e De Angelis hanno consegnato al capotreno una targa di encomio per "la professionalità dimostrata nella gestione dell'emergenza".