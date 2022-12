"Le sise delle monache" di Maria Angelucci vincono la gara "Dolcezze d'Abruzzo" [FOTO]

Sono "Le sise delle monache" proposte da Maria Angelucci, campionessa italiana della cucina per casalinghe, ad aggiudicarsi la gara "Dolcezze d'Abruzzo".

La competizione si è tenuta nel Centro d'Abruzzo di Sambuceto e la giuria, presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi, ha deciso di premiare il dolce tipico di Guardiagrele.

La gara di dolci tipici regionali è promossa dalla direzione del centro commerciale di Claudia Campli.

Le piazze d'onore, omaggiate dall'assessore e accademico della cucina, Paolo Cacciagrano, sono andate ad Ada Di Berardino con "I cannoli alla crema d'arancio" e ad Antonietta Ferrante con la classica "Torta all'arancio". Note di merito con il premio della giuria "Angelo Chiavaroli" e con il premio della critica "Pasquale Pacilio" rispettivamente per "Il parrozzo" di Roberta Schiavone e per "Li turcinill" di Fernando Di Iorio. In gara dieci agguerriti concorrenti presentati uno alla volta da Maurizio Tocco con la collaborazione della sommelier Annamaria Acunzo che per la circostanza ha selezionato alcuni vini. «Una bella manifestazione che si abbina molto bene alle tante che prepariamo per il periodo natalizio», spiega la direttrice del centro commerciale, Claudia Campli, «complimenti a tutte le partecipanti che hanno preparato dei dolci squisiti e molto apprezzati dalla giuria».