"Il mercato del venerdì non ci fa lavorare in sicurezza e il Comune non rispetta gli impegni": il grido d'allarme degli autisti al prefetto

È un grido d'aiuto urgente quello che i sindacati rivolgono al prefetto Mario Della Cioppa per sollevare il problema della sicurezza di via della Liberazione e via Arniense per il trasporto urbano di Chieti.

L'appello arriva da Nicola Grifone (Filt Cgil), Daniele Di Virgilio (Fit Cisl) e Maurizio Pasqualone (Faisa Cisal). "Solo sei mesi fa - dicono - si chiudeva quella che è stata sicuramente la vertenza più lunga e più intensa degli ultimi tempi, che attraverso le segreterie regionali ha coinvolto, oltre all’impresa La Panoramica, il Comune e la Regione Abruzzo. I temi sostanzialmente erano due: la disdetta del contratto integrativo e le condizioni lavorative che avevano sovraccaricato il personale decurtato di una parte di salario. I vari tavoli tenuti dalla prefettura di Chieti - ricordano i rappresentanti sindacali - avevano evidenziato le problematiche e, dopo ampie discussioni, il 24 novembre si arrivò a un accordo, che ristorava le spettanze pregresse ai lavoratori, chiudendo anche una vertenza di carattere nazionale riguardante il ricalcolo delle ferie pregresse su base di una sentenza della Corte Europea (unico accordo chiuso nel centro Italia)".

"È opportuno ricordare - proseguono Grifone, Di Virgilio e Pasqualone - che la sera del 24 novembre, in sede di Confindustria, il responsabile della viabilità del Comune di Chieti si era fatto carico di verificare i tempi impiegati dagli autobus per percorrere le tratte: un atto necessario per risolvere questo arbitrato tra le maestranze, che ogni qualvolta chiedono all’impresa di adeguarli si sentono rispondere che per La Panoramica i turni corrispondono alla reale situazione lavorativa. È doveroso sottolineare che arrivare in ritardo al capolinea e ripartire rapidamente ha un riflesso negativo per il conducente, dato che si annulla quella che sul turno si servizio risulta essere una 'breve sosta' utilizzata per il recupero psicofisico del conducente, oltre che per bisogni fisiologici e, per ovvi motivi, se scompaiono assorbite dai ritardi, il turno di lavoro diventa poco funzionale".

Ma, dicono i sindacati, "l’impegno assunto dal responsabile del Comune di Chieti ad oggi si traduce in un nulla di fatto. A questo si aggiunga che sono aumentati i problemi: in via Arniense spesso si trovano auto in sosta che impediscono il passaggio, costringendo il bus a bloccarsi (con evidenti ripercussioni per automobilisti in coda). Il senso di responsabilità dei conducenti a svolgere un corretto servizio pubblico a volte li porta a salire su parte del marciapiede a raso (consapevoli di infrangere il codice della strada ed esporsi a multe, oltre al rischio di collisione)".

Gli autisti del servizio urbano lamentano anche "enorme criticità per il mercato cittadino in via della Liberazione nelle giornate del venerdì mattina, fino alle 15, in quanto le installazioni del banco dei venditori ambulanti (anch’essi lavoratori) rendono millimetrico il passaggio degli autobus e generano problemi alla viabilità e ritardi sul servizio, abbassando la qualità dello stesso; proteste sia da parte dei commercianti, che temono l’incolumità del loro patrimonio, nonché di coloro che restano imbottigliati nel traffico, i quali sfogano la loro ira in aggressioni verbali".

Da qui, la decisione di rivolgersi al prefetto, "auspicando che possa intervenire prima che la situazione continui a peggiorare: l’obiettivo è mettere in sicurezza non solo l’esercizio del trasporto pubblico locale, ma anche e soprattutto la coesistenza con gli altri utenti della strada che subiscono di riflesso queste turbanti e a volte non riflettono sul fatto che gli operatori alla guida di mezzi pubblici rispettano una tabella di marcia concordata da azienda e Comune".

Dunque, i sindacati chiedono che vengano modificati i percorsi delle linee 3 e 3/, "in modo da recuperare tempo di percorrenza al capolinea di Manoppello Scalo, l’interdizione dell’area riservata al mercato fino alle 15 e la messa in sicurezza di via Arniense, via dei Vestini e piazza Matteotti. Nulla di più - concludono - di quanto si faccia nelle altre città dove si vuol far funzionare il servizio pubblico, offrendo qualità all’utenza in sicurezza sia per gli addetti ai lavori che per la collettività".