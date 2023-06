Due morti e undici feriti in un giorno: "Subito in sicurezza Trignina e A14"

“Due morti, di cui una vita spezzata a soli 30 anni, e undici feriti. È il triste e tragico bilancio di due distinti incidenti avvenuti nelle ultime ore sulla Trignina e sull'autostrada A14. Due incidenti che in un solo giorno ci hanno ricordato, semmai ce ne fosse bisogno, che il tema sicurezza di queste due arterie resta una delle priorità per questo territorio”. Lo afferma Tiziana Magnacca, presidente del consiglio comunale di San Salvo, dopo i due incidenti mortali che sono avvenuti nella giornata dell'8 giugno.

“Il tema della sicurezza stradale è una pagina aperta che evidenzia come sia finito il tempo delle buone intenzioni. È ora il tempo di passare alle soluzioni a vista per ribadire la indilazionabilità degli interventi di raddoppio della fondovalle 650 Trignina – ribadisce Magnacca - E che dire dell’autostrada A14 che si conferma nel tratto del sud dell’Abruzzo come tra i più pericolosi d’Italia oltre a rappresentare un danno per l'economia e il turismo della nostra regione? Situazione di criticità aumentata dai tanti cantieri aperti che da anni ne caratterizzano il percorso, causa indiretta di incidenti stradali, oltre che a rendere difficile la percorrenza su una direttrice che collega il nord e il sud d’Italia sul tratto orientale dello Stivale, e che aggiungono pericolosità al percorso”.

“Su questi temi occorre un impegno serio e fattivo, fatto di progettazione definitiva e non di parole vuote orami ripetute da venti anni”, conclude il presidente del consiglio comunale.