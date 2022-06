Siccità, sei sindaci del Chietino scrivono alla Regione: "Tavolo urgente per i problemi del comparto agricolo"

"I nostri agricoltori, che affrontano quotidianamente numerose avversità, tra cui quelle conseguenti alle criticitaà di gestione del nostro Consorzio di bonifica Vasto Sud, ci inducono a chiedere un incontro urgentissimo e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente e di confronto destinato ad individuare soluzioni alle gravi problematiche che investono il comparto agricolo ed in particolare quelle conseguenti alle difficoltà di approvvigionamento idrico sui nostri territori". Così in una lettera i sindaci di sei Comuni del Chietino. La missiva, a firma dei primi cittadini di Casoli, Altino, Atessa, Fossacesia, Paglieta e Perano, è stata inviata al presidente della Regione, Marco Marsilio, a consiglieri e assessori regionali e ai parlamentari eletti in Abruzzo.

"Il problema dell'approvvigionamento idrico, che è aggravato certamente dalla situazione contingente legata ai cambiamenti climatici”, affermano i primi cittadini, “è determinato soprattutto, in varie aree del territorio, dalla presenza di infrastrutture obsolete e non più adeguate anche alle nuove modalità e tecniche di irrigazione. Infatti molte strutture consortili, realizzate degli anni '60, attualmente risultano essere fatiscenti aggravando ulteriormente il problema della carenza idrica a causa delle copiosissime perdite di acqua, spesso superiori alla quantità di quella poi utilizzabile dagli agricoltori nei punti di erogazione".

I sindaci si fanno "portavoce dei nostri agricoltori e di tantissime associazioni, minacciati già da problemi come la presenza incontrollata di cinghiali e l'aumento dei prezzi delle materie prime; tali ulteriori problematiche stanno causando la fine di molte attività economiche, mettendo in ginocchio l'intera filiera produttiva agricola che, attualmente, appare essenziale all'economia della nostra regione e del nostro Paese". Si è tenuto, qualche giorno fa, un incontro con il commissario del Consorzio, "al quale va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata nell'ascolto delle istanze dei nostri territori". La richiesta ai vertici regionali di un incontro urgente "e di poter istituire un tavolo tecnico permanente, tra tutti i rappresentanti del territorio, al fine di poter affrontare e trovare una soluzione alle problematiche esposte, inserendole in linee di intervento politico-finanziarie della programmazione della Regione Abruzzo".