Segnali stradali ripristinati e nuove telecamere Ztl: arriva il varco anche a Porta Pescara

Al via nuovi lavori di potenziamento e ripristino della segnaletica stradale a Chieti: ieri sono cominciati i primi interventi dalla rotonda di piazzale Marconi e sulla Colonnetta. È in corso anche l’installazione delle nuove telecamere e dei nuovi schermi digitali ai 6 varchi delle Ztl del centro storico cittadino: ai 5 preesistenti di via Toppi, via De Lollis, via S. Eligio, corso Marrucino e via Ravizza, si è aggiunto il varco a Porta Pescara.

“Abbiamo iniziato con il ripristino dei segnali stradali divelti e danneggiati – illustra l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Su piazzale Marconi si è già operato, oggi si sta procedendo anche sulla rotatoria della Colonnetta, nonché lungo via Colonnetta, via Croce, via Palizzi e via Bellini con il ripristino di paline, frecce e delineatori di ostacoli. Così anche su via Pescara, via Manoppello, via Verdi, nonché su via Petroni e viale Abruzzo dove sono stati rimossi e sostituiti anche i dossi rallentatori vetusti e sostituite paline e specchi parabolici. Si lavora anche sul rondò di via Colonnetta intersezione via Bellini/via Palizzi, danneggiato a seguito di incidente stradale notturno, in cui la persona coinvolta si è resa irreperibile, senza segnalare il danno alle autorità. Un’attività che vede il coordinamento della Polizia Municipale con il vicecomandante Fabio Primiterra.

Da ieri la ditta incaricata è al lavoro sui varchi elettronici della Ztl: si sta procedendo alla sostituzione delle 5 telecamere e dei cartelli digitali che danno indicazione quando i varchi sono attivi o no, a questi si aggiunge il nuovo varco di a Porta Pescara. I nuovi pannelli a messaggio variabile colorati consentiranno una immediata percezione del divieto o del permesso di transito, evitando gli equivoci e i dubbi che si erano generati in passato.