Zona rossa dal 18 novembre: ecco le scuole dove la didattica continuerà in presenza

Con l’ingresso dell’Abruzzo in zona rossa, da mercoledì 18 novembre scatta la didattica a distanza in anche per le classi seconde e terze medie, che si aggiungono alle lezioni online già avviate per le scuole secondarie di II grado (superiori).

La didattica in presenza continua a essere prevista invece per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia (articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) e della prima media.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e continua a essere prevista anche alle superiori la didattica in presenza a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.