Test antigenico gratis in farmacia per tutti gli studenti abruzzesi: approvato l'accordo

Gli studenti abruzzesi possono sottoporsi al test antigenico per il Covid 19 in farmacia gratuitamente.

Lo comunica l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, dopo l’approvazione in giunta regionale dell’accordo sottoscritto con le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private.



Una prima fase dello screening antigenico sulla popolazione scolastica si era già svolto nei mesi scorsi, “ma l’attuale evoluzione della curva pandemica – spiega l’assessore – impone di dedicare particolare attenzione nell’adozione di ulteriori misure di prevenzione in contesti potenzialmente a rischio, come appunto la scuola”.



Potranno accedere (su base volontaria) allo screening in farmacia tutti gli studenti frequentanti gli istituti di ogni ordine e grado. Per i minorenni sarà necessario il consenso dei genitori o dei tutori legali, mentre i maggiorenni potranno procedere autonomamente.

In caso di positività, bisognerà sottoporsi al tampone molecolare per avere conferma della diagnosi.



“L’utilizzo dei test antigenici rapidi in ambito scolastico – aggiunge l’assessore – pur considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, accelera comunque la diagnosi di casi sospetti di Covid 19 e consente di individuare rapidamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi ed evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento. Anche il ministero, in una specifica circolare, rileva come grazie all’uso di tali test rapidi sia stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in altro modo”.