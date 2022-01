Screening Covid nelle scuole: i risultati della Asl Lanciano Vasto Chieti

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato i risultati dei test condotti in provincia di Chieti nel primo giorno di screening sulla popolazione studentesca, venerdì 7 gennaio. Ha aderito il 70% dei Comuni, in forma autonoma o associata, mentre altri hanno stipulato convenzioni con le farmacie del paese per offrire la possibilità di effettuare il test ad alunni e personale scolastico.

Questi i primi risultati di ieri:

Archi 211 test 10 positivi

Atessa 420 test 4 positivi

Fossacesia 70 test 1 positivo

Orsogna 231 test 2 positivi

Ortona 604 test 23 positivi

S. Giovanni T 414 test 14 positivi

Tollo 132 test 0 positivi

Villa S. Maria 176 test 3 positivi

In Abruzzo sono complessivamente 6777 i test antigenici eseguiti ieri: i positivi rilevati sono stati 167, pari al 2.4 per cento.