I tamponi antigenici non ci sono per i più piccoli: screening solo agli alunni delle scuole primarie e secondarie

Lo screening di massa sulla popolazione studentesca, in partenza da oggi in vari Comuni, potrà essere effettuato soltanto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Lo ha precisato il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, a margine della riunione tenutasi per definire le modalità con la Asl Lanciano Vasto Chieti. Esclusi quindi i bambini di fascia di età minore che frequentano la scuola dell’infanzia: una decisione strettamente legata all’indisponibilità da parte della Asl di tamponi antigenici adatti ai più piccoli di età.

“Lo screening sulla popolazione scolastica potrà essere effettuato dagli scolari e dagli studenti iscritti dalla prima elementare fino all’ultimo anno di superiore – fa sapere Menna - . Sarà comunque mia premura sollecitare la Asl e la Regione Abruzzo affinché si provveda quanto prima ad uno screening anche sui bambini delle scuole dell’infanzia al fine di tracciare eventuali nuove positività ed interrompere la catena del contagio”.