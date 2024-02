Scommesse sportive: a Chieti spesi oltre 300mila euro, è la prima provincia in Abruzzo

Agimeg, agenzia di stampa mercato dei giochi, fa sapere che a gennaio 2024 sono stati spesi 43,3 milioni di euro in scommesse sportive in agenzia. Le vincite, che sono state superiori, hanno superato i 451,9 milioni di euro.

La Campania domina il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive a gennaio 2024, con Napoli e Salerno in testa, dove sono stati spesi rispettivamente 6.210.958,95 e 2.199.162,04 di euro.

Chieti in Abruzzo risulta essere la provincia dove la spesa è stata più elevata con un dato pari a 307.643,71 di euro e vincite 2.339.578,19 di euro.

Tuttavia sul fronte vincite se la cava meglio Teramo dove, a fronte di un investimento di soli 78.711,77 di euro, sono stati vinti 3.583.112,38 di euro. A Pescara sono stati spesi 298.807,24 di euro, piazzandosi al secondo posto di spesa, mentre a L’Aquila 208.007,66 di euro.

Scommesse virtuali

Anche per quanto riguarda la spesa in scommesse virtuali Napoli domina la classifica delle province italiane, con 6,4 milioni di euro spesi. A Chieti invece ne sono stati spesi 278.532,63 di euro con un totale di vincite di 1.668.390,92 di euro.

Scommesse ippiche

La spesa nelle scommesse ippiche in agenzia è stata pari a 3,73 milioni di euro in Italia a gennaio 2024. Ai giocatori sono tornate invece vincite per circa 20,97 milioni di euro e Napoli è sempre in cima alla classifica, seguita da Milano e Roma.

A Chieti, invece, sono stati spesi 31.085,57 di euro in scommesse ippiche per vincite pari a 171.127,93 di euro.