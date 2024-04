Sciopero generale del trasporto urbano ed extraurbano anche in Abruzzo: le fasce orarie a rischio

Sciopero di quattro ore, giovedì 11 aprile, del trasporto urbano, extraurbano e del personale delle biglietterie in tutto Abruzzo e anche in provincia di Chieti. Le segreterie regionali di Filt Cgil e Uiltrasporti, infatti, hanno aderito allo sciopero generale proclamato per tutte le categorie del settore privato dalle confederazioni nazionali Cgil e Uil.

Nel dettaglio, potrebbero saltare le corse dei autobus e pullman nella fascia oraria dalle ore 19 alle 23. Per quanto riguarda il trasporto urbano, extraurbano e il personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc), gli addetti degli autobus incroceranno le braccia per 4 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia. Il restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone si fermerà nelle ultime 4 ore del turno.

A causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.

Gli utenti del trasporto pubblico urbano di Chieti, gestito dalla società La Panoramica, possono contattare i numeri 0871-344969 o 0871-348685 per informazioni sui servizi prestati dal personale non aderente allo sciopero.