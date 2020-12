Sciopero dipendenti pubblici, protesta anche la Fp Cgil polizia penitenziaria

Anche gli agenti di polizia penitenziaria abruzzesi partecipano allo sciopero di domani dei dipendenti pubblici.

I dirigenti sindacali della Fp Cgil Abruzzo Molise, del comparto Sicurezza-Polizia penitenziaria, in una nota "esprimono solidarietà e vicinanza per le lavoratrici e i lavoratori che, ormai da anni, chiedono un giusto adeguamento contrattuale, stabilizzazioni di precari, assunzioni e sicurezza sui luoghi di lavoro".

La Fp Cgil polizia penitenziaria rivendica da anni "un piano straordinario di assunzioni, un serio processo di rinnovamento contrattuale (per un riconoscimento salariale e previdenziale) e la sicurezza negli istituti penitenziari, specie in questo preoccupante periodo storico che sta attraversando il nostro Paese. È giunto il momento di restituire dignità e rispetto per chi, ogni giorno, contribuisce nel garantire efficienti servizi per l’intera collettività. È l’ora di dare risposte".

Alla protesta aderiscono i dirigenti sindacali della Fp Cgil polizia penitenziaria degli istituti penitenziari di Chieti, Lanciano, Campobasso, Isernia, Teramo, L'Aquila, Sulmona, Pescara, del centro di prima accoglienza dell'Aquila della casa lavoro di Vasto.