Sciopero del comparto aereo, ritardi e voli cancellati anche all'aeroporto d'Abruzzo

Modifiche sui voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo, nella giornata di oggi (lunedì 8 aprile), a causa di uno sciopero del comparto aereo, che ha imposto diverse variazioni.

In particolare, il volo da Londra arriverà alle 9.05 anziché alle 10.05, per quello da Trapani l'atterraggio è previsto alle 10.35 anziché alle 12.25. Posticipo di diverse ore per chi arriva da Lussemburgo, che atterrerà all'aeroporto d'Abruzzo alle 18.25 anziché alle 14.45, mentre il volo da Catania arriva alle 21.20, anziché alle 23.30.

Per quanto riguarda i voli in partenza, la rotta verso Trapani è partita alle 7.45, anziché alle 9.35 come inizialmente previsto, mentre da Catania si viaggerà alle 18.10 e non alle 20.15. La partenza per Lussemburgo, precedentemente fissata alle 15.30, è stata rinviata alle 19.10.

Inoltre, sono stati cancellati i collegamenti per Malta, Francoforte, Bruxelles.

Ai viaggiatori si consiglia di consultare app e siti ufficiali delle compagnie aeree che gestiscono le rotte prenotate.