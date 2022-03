Sfilata di auto storiche con la "Scappottata d'inverno": i divieti allo Scalo e in centro storico

È in programma domenica (20 marzo), la "Scappottata d'inverno", sfilata di auto d'epoca, giunta alla settima edizione, organizzata dall'associazione Rombi del passato auto storiche.

Le circa 50 automobili partiranno da Chieti Scalo, dove si raduneranno in via Scaraviglia, nei pressi del Bar Scalo 24, da cui partiranno alle ore 10.30, percorrendo via Ortona, viale Abruzzo, rotatoria via Tirino, viale Abruzzo, via B. Croce, via dei Vestini, via dei Peligni, via Picena, via Salomone, piazza Garibaldi, via Arniense, largo Cavallerizza, via Herio, via Pianell, via Vernia, piazza Trento e Trieste, corso Marrucino. Qui, le auto sosteranno fino alle 17.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è prevista una serie di divieti nelle diverse zone della città interessate dalla sfilata.

In particolare, nella giornata di domenica, dalle ore 8 alle 10.30, ci sarà il divieto di sosta con rimozione in via Scaraviglia, sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare, dall'intersezione con via Colonnetta fino al civico 50, a eccezione dello stallo riservato ai disabili; sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, dall'intersezione con via Colonnetta fino al civico 15, a eccezione dello stallo riservato ai disabili.

Divieto di transito veicolare in corso Marrucino, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Spaventa e quella con piazza Valignani, dalle ore 10.45 alle 17, a eccezione dei veicoli dei residenti in uscita dalle traverse laterali o dai garage.