Sbarcati al porto di Ortona 31 migranti salvati dalla nave Sea Eye 4

Un successo l'iniziativa di educazione al rispetto del mare

Grande partecipazione anche quest'anno a Edumare organizzata dalla Scuba Global Service in collaborazione con il patrocinio del comune di San Salvo.

"Come ogni anno, abbiamo colto l'occasione grazie a Diego Scardapane e al suo team, di dare ai bambini intervenuti le prime nozioni per il rispetto dell'ambiente marino esperienza coronata dal Battesimo del mare, una immersione in acqua con un sub professionista", ha dichiarato il sindaco De Nicolis ringraziando i volontari dell'associazione.

Presenti anche i ragazzi dell'associazione dei cani di salvataggi "Dei dell'Acqua Abruzzo - Molise " e i ragazzi dell'associazione " La Tribù Dei Sorrisi ", che hanno intrattenuto i bambini.

"E la prima esperienza per i bimbi di conoscere il mondo sommerso e di comprendere che il mare non è solo un ammasso d'acqua ma un ambiente vivo e fondamentale per l"equilibrio della vita di tutti noi ", ha concluso Diego Scardapane.

