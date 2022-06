"C'era una volta l'acqua", le classi vincitrici del concorso per le scuole organizzato dalla Sasi

Con la cerimonia di premiazione si è concluso questa mattina, a Lanciano, il concorso “C'era una volta l'acqua”, organizzato dalla Sasi per riflettere sull'uso corretto della risorsa idrica. Oltre 600 ragazzi delle scuole primarie e medie hanno preso parte alla manifestazione, ospitata nel padiglione 2 di Lancianofiera. Per il secondo anno la società del servizio idrico ha scelto di coinvolgere i più piccoli in un percorso di sensibilizzazione nei confronti di una risorsa che non è illimitata. Alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni premiati, a cominciare dal primo cittadino di Lanciano Filippo Paolini, si è tenuta l'attesa cerimonia di premiazione.

Tutte le classi hanno ricevuto un attestato di partecipazione con tanto di foto ricordo e tutti i ragazzi sono tornati a casa con uno zainetto, che la società ha voluto regalare per premiare il tempo e l'impegno profusi nell'esecuzione degli elaborati richiesti. Dal disegno, al racconto, dalle foto al video. Questa seconda edizione ha esteso la partecipazione anche agli studenti delle medie chiamati a cimentarsi con video e foto. Oltre 70 i lavori passati al vaglio della giuria, 1500 i ragazzi coinvolti. Fantasia, creatività, originalità nella forma e nei contenuti, i ragazzi hanno davvero preso a cuore l'argomento mostrando sensibilità e attenzione e da tutti i lavori il messaggio è emerso forte e chiaro: “l'acqua è preziosa e non va sprecata”.

“Quest'anno i numeri sono ancora più importanti”, commenta soddisfatto per l'alta adesione il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe, “ringrazio gli insegnanti e i ragazzi per il grande lavoro fatto che dimostra come la nostra idea sia positiva e lungimirante. Ringrazio anche i dipendenti e i collaboratori della Sasi i consiglieri e i membri della giuria, l'impegno di ognuno di loro ha reso possibile questa giornata e soprattutto questo risultato che ci spinge a fare sempre di più e meglio”. In giuria la presidente Maria Rosaria La Morgia, il fotografo Alessandro Lanci, che ha avuto il compito di visionare le foto e i video, e il docente di Vasto Mirko Menna.

Sul più alto gradino del podio per la sezione dell'elaborato grafico (riservato agli alunni di prima e seconda elementare), la classe 2^C di Sant'Eusanio del Sangro; al secondo posto la 1^A di Castiglione Messer Marino, terza classificata la 2^A di Atessa Piana La Fara. Premi anche per il quarto e quinto posto, andati rispettivamente alle classi 2^A e 2^B di Atessa Rione Santa Maria e alla classe 2^A di Fara San Martino.

Il primo premio per il racconto è andato alla classe 5^A di Collemici, Paglieta, secondo posto per la 4^A di Principe di Piemonte a Lanciano, le classi 4^A e 5^A di Treglio si sono classificate al terzo posto mentre la classe 5^A di Fattoria di Città (Lanciano) al quarto, quinto posto per la classe 4^A di Atessa Piana La Fara.

Il video considerato dalla giuria il più efficace, dal messaggio diretto e immediato, è quello dei ragazzi della 3^A di Fresagrandinaria. Secondo classificato il lavoro della classe 2^H di Ortona, terzo posto per le classi 1^, 2^ e 3^ A di Furci. La 1^F dell'istituto Umberto I di Lanciano si è classificata al quarto posto, il quinto è andato alla 3^A di Tornareccio.

Per la sezione fotografia, prima in classifica la classe 2^A di Gissi, seconda la 2^A di Torino di Sangro, al terzo posto la 2^A di Guardiagrele, infine al quarto le classi 1^, 2^ e 3^ A di Palena.