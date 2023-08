A Sant'Eusanio del Sangro c'è il teatro minimo boreale: un nuovo luogo di condivisione e cultura

Ha aperto le sue porte nella serata di Ferragosto a Sant’Eusanio del Sangro il teatro minimo boreale. Uno spazio, coordinato dal professor Vittore Verratti, frutto della collaborazione di numerosi organizzatori, artisti e appassionati che hanno unito le loro forze e visioni con l'obiettivo di creare un luogo dove l'arte, la letteratura, il teatro, la scienza, la musica e la cultura potessero trovare una casa, un luogo dove poter dialogare e crescere insieme.

La serata inaugurale ha offerto un assaggio di ciò che sarà questa location immersa nel verde rigoglioso del giardino storico della casa museo Cesare De Titta. La performance "La Ninfa Maia d'Amor Colpita" di Luciano Emiliani, accompagnata dalle note di Dario Impicciatore, ha trasportato gli spettatori in un viaggio emotivo. La lettura di Icks Borea, che ha interpretato le parole di De Titta, e l'intervento musicale di Claudio Di Toro rappresentando Anemamé in Alsound hanno ulteriormente arricchito l'esperienza, mostrando la ricchezza e la diversità delle espressioni artistiche e letterarie che il teatro ospiterà.

La serata, su invito per garantire il rispetto delle capacità limitate del luogo, sottolineano gli organizzatori, è stata trasmessa in diretta streaming.

Per il futuro il teatro minimo boreale si preannuncia come un punto di riferimento per Fiorinvalle di Terra d'Oro, un luogo dove artisti, scrittori, attori, studiosi, musicisti e appassionati potranno incontrarsi, scambiare idee e costruire insieme un panorama culturale sempre più ricco e variegato".