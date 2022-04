"The Sangro river crossing", marcia della pace a Sant’Eusanio del Sangro per il 77° anniversario della Liberazione

Lunedì 25 aprile 2022, nel 77° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo a Sant’Eusanio del Sangro ci sarà la “marcia della pace – The Sangro river crossing”.

La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale e dalla pro loco 2.0, prenderà il via alle ore 10 (raduno in piazza Cesare de Titta) ripercorrendo il tragitto in disuso della rete ferroviaria Adriatico-Sangritana che collega la stazione di Sant’Eusanio a quella di Crocetta. La marcia vuole ricordare lo sforzo del 25° Battaglione neozelandese, supportato dal 19° Reggimento Corazzato, nel liberare la stazione ferroviaria e l’intero territorio comunale di Sant’Eusanio del Sangro, e nell’avanzare sino alla stazione di Crocetta, fornendo, in questo modo, supporto tattico e operativo alla conquista di Castel Frentano, obbiettivo principale della 2ª Divisione neozelandese durante le prime fasi dell’operazione Encroach.

Per l’occasione, Francesco Di Cintio (IGBG accredited battlefield guide e autore dell’idea progettuale) accompagnerà la marcia illustrando le fasi salienti dell’assalto neozelandese alle postazioni tedesche disposte a difesa del settore Castel Frentano-Crocetta-Guardiagrele durante le operazioni militari dell’Ottava armata del generale Montgomery per l’attraversamento del fiume Sangro.

Nel pomeriggio, alle ore 16, nell'aula magna del polo scolastico, verrà trasmesso il teaser del documentario “RedDevils: The Untold Story of the Para in Italy” (scritto da Francesco Di Cintio, diretto da Giuseppe Schettino, fotografie di Matteo Rea e prodotto da Anna Paolini e MarielisaSerone della Peperonitto Media) incentrato sul 4° Battaglione ParachuteRegimentche nel dicembre 1943 diede inizio alla collaborazione sul campo con i partigiani della Banda Monte Amaro di Civitella Messer Raimondo. Successivamente, l’unità di paracadutisti britannici prenderà posizione proprio nel comune di Sant’Eusanio del Sangro.

A seguire, verrà presentato il volume di Fabrizio Nocera (università degli Studi del Molise), “Le Bande Partigiane lungo la Linea Gustav. Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart”(Cerabona Editore-Edizioni il Rinnovamento), che rilegge e approfondisce le peculiarità dell’eterogeneo movimento resistenziale degli ex Abruzzi attraverso le carte d’archivio del fondo “Ufficio per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani”. Ne discuteranno con l’autore Piero Di Girolamo (università degli Studi di Teramo), Francesco Di Cintio e Umberto Nasuti (scrittore e presidente dell’Archeoclub Lanciano)

La presentazione del volume sarà moderata da Giuseppe Lorentini (università degli Studi del Molise e curatore del Centro di documentazione on-line sul Campo di internamento fascista di Casoli www.campocasoli.org), coordinatore dell’intera giornata e promotore della manifestazione assieme a Vittore Verratti (università d'Annunzio).