San Vito Chietino proroga di un anno le concessioni demaniali marittime

La giunta comunale di San Vito Chietino proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, le concessioni demaniali presenti sul territorio comunale.

La decisione, presa nell’ultima riunione, riprende gli atti già deliberati dal Comune di Bari, a firma del presidente nazionale Anci, il sindaco Antonio Decaro. “Consente ai titolari di concessione demaniale di poter programmare al meglio la stagione 2024 – spiega il vicesindaco Roberto Nardone - nonostante la situazione di totale incertezza sul futuro delle nuove gare per il demanio marittimo a livello nazionale, causata da una assenza di normativa di riferimento sulla questione Bolkestein, inasprita da dispute giurisprudenziali che allo stato attuale vedono la Corte di Cassazione annullare, per eccesso di giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari. Di fatto ci sarà bisogno di una nuova sentenza del Consiglio di Stato sulla proroga o meno, in tempi non definiti e incerti”.

“Gli enti comunali, titolati al rilascio delle concessioni balneari, in questo momento storico sono schiacciati tra le legittime richieste della normativa europea e l’assenza di una norma di

riferimento chiara da parte del Governo italiano – continua Nardone - che dopo una mappatura sull’occupazione delle concessioni delle spiagge sul territorio nazionale, contestata da più parti, non riesce a dirimere la questione degli eventuali indennizzi a favore degli attuali concessionari nel caso di subentro a seguito di gara pubblica a nuovi concessionari, lasciando tutti nell’incertezza generale, sia enti pubblici, sia le associazioni di categoria che i concessionari. Sta di fatto che imbastire un procedimento amministrativo per assegnare le spiagge a seguito di nuova gara pubblica diventa impensabile senza una chiara normativa di riferimento”.

“La scadenza al 31 dicembre 2023 delle attuali concessioni, senza una continuità, lascerebbe le comunità prive dei servizi essenziali per la gestione della stagione turistica – nota l'esponente della giunta guidata dal sindaco Emiliano Bozzelli - e comporterebbe un danno economico e di immagine senza precedenti per la Costa dei trabocchi, ma soprattutto non rappresenterebbe un tempo congruo per un procedimento amministrativo delicato che richiede una gestione lunga e attenta”.

Con questo atto, quindi, l’amministrazione comunale di San Vito Chietino, la prima in Abruzzo, ha dotato l’ufficio demanio comunale e il responsabile, architetto Antonino Romagnoli, di un riferimento di massima per la proroga tecnica di un anno delle concessioni esistenti, fino al 31 dicembre 2024, fermo restando che nel caso il legislatore nazionale dovesse intervenire in materia, sarà premura dell’ente adeguarsi alla nuova normativa di riferimento.