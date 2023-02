"San Salvo è il posto ideale per mettere su famiglia": la storia di Sanda e Fabrizio, innamorati sul posto di lavoro

Si sono conosciuti in Veneto, dove entrambi lavoravano per Amazon. Quando il colosso della distribuzione ha aperto il nuovo centro di San Salvo, insieme hanno deciso di candidarsi con l'obiettivo di trasferirsi in Abruzzo. Una scommessa riuscita che ha anche un lieto fine: la storia nata sul posto di lavoro si realizzerà con i fiori d'arancio e una proposta di matrimonio fuori dagli schemi nata proprio nei magazzini del polo logistico sansalvese.

È la storia di Sanda e Fabrizio, che Amazon ha diffuso in occasione della giornata di San Valentino, ricorrenza dedicata agli innamorati.

L'azienda ha commissionato a Swg un sondaggio per indagare i rapporti affettivi degli italiani nati all’interno del contesto lavorativo. Un italiano su tre ha infatti dichiarato di essersi innamorato almeno una volta sul posto di lavoro, con un’incidenza che sale a due su cinque nelle regioni del Nord Ovest. Non sempre però le passioni che nascono sul lavoro si trasformano in storie d’amore, anzi, spesso manca il coraggio per il primo passo, soprattutto tra gli uomini, dove quasi il 40% di chi si è innamorato non ha avuto il coraggio di dichiararsi e solo il 37% degli innamoramenti ha un lieto fine.

Dallo studio emerge inoltre che la metà di chi si è innamorato sul posto di lavoro ha visto poi nascere una relazione, come nel caso di Sanda e Fabrizio, che hanno individuato San Salvo come il posto giusto per mettere su famiglia. La giovane, 24 anni, originaria del Veneto, ha coinvolto tutti i colleghi e i responsabili per fare la proposta di matrimonio al suo Fabrizio, 34 anni, originario di Palmi (Reggio Calabria).

A fine 2019 Sanda, dopo aver lavorato anche all'estero, si trovava in Emilia Romagna, impiegata nel settore della ristorazione. La pandemia le ha stravolto la vita, come accaduto a molti altri: si è dovuta reinventare e ha individuato in Amazon un’opportunità di lavoro. Ha iniziato così il suo percorso di carriera in azienda con il ruolo di operatore di magazzino a supporto del lancio del centro di distribuzione robotico di Castelguglielmo (Rovigo), avvenuto nel 2020. “Ho sempre pensato - racconta - che l’azienda fosse un ambiente di lavoro non particolarmente affine al mio modo di essere. Quando è emersa questa opportunità in Amazon non nego di aver avuto una certa titubanza iniziale, avevo paura di non essere adatta alle logiche aziendali. Ma appena ho iniziato, ho dovuto subito ricredermi. In poco tempo ho trovato nei nuovi colleghi una famiglia, amici, un ambiente in cui potersi confrontare e crescere sia come persona che come professionista”.

Proprio a Castelguglielmo Sanda incontra Fabrizio, 34 anni, calabrese che, dopo aver iniziato a lavorare in un centro logistico Amazon a Roma, ha colto l’occasione di crescere professionalmente trasferendosi in Veneto per seguire il lancio del nuovo polo. “In Amazon a Roma ho avuto la possibilità di seguire un corso di formazione interno come Amnesty Responder - spiega lui - un tipo di professionalità specifica e presente solo nei centri di distribuzione robotici che si occupa della gestione e del corretto funzionamento delle tecnologie presenti sul piano robotico. Queste competenze mi hanno permesso di costruire un mio percorso di carriera”.

Insieme, Fabrizio e Sanda, si rendono conto di voler cambiare regione e, appena si aprono le nuove posizioni per il centro di San Salvo, chiedono il trasferimento. A San Salvo, Sanda diventa team leader, mentre Fabrizio conferma la sua posizione di lead già ottenuta in Veneto. A quel punto, è il momento di fare il grande passo: è Sanda a prendere l’iniziativa per prima. Ma ha bisogno di complici che, in questo caso, si rivelano essere il suo responsabile e i suoi colleghi del centro. Grazie a loro Sanda rende la dichiarazione una vera e propria festa.

“Volevo sorprendere Fabrizio con qualcosa di diverso e originale. Gli ho fatto la proposta in magazzino - dice - davanti a tutti i nostri colleghi, molti dei quali diventati amici. Ho scelto il luogo di lavoro perché è in Amazon che ci siamo incontrati ed è grazie alla stabilità che ci ha permesso di avere se oggi possiamo immaginarci una vita insieme serena”.

“Volevo creare un ricordo speciale di questo momento, un ricordo unico. Una storia da poter raccontare ai nostri figli”.

“San Salvo è il luogo perfetto dove fermarci. È a metà strada tra il Veneto di Sanda e la mia Calabria. Abbiamo trovato quell’ambiente familiare che sin da subito ci ha fatto sentire a casa”, conclude Fabrizio.