A San Giovanni Teatino presentato il Dipartimento trattamento stipendiale e pensionistico del Sim Carabinieri

Presentazione del Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico del Sim Carabinieri a San Giovanni Teatino. Si tratta di un nuovo settore, altamente specialistico, fortemente voluto e ideato dal Segretario generale Antonio Serpi. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della Regione Marco Marsilio, il comandante dei carabinieri Abruzzo e Molise Paolo Aceto, il sindaco di Chieti Diego Ferrara e il Segretario generale Sim carabinieri Antonio Serpi che afferma: "Abbiamo scelto l'Abruzzo perché qui, nella stessa regione, è già presente il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma e la vicinanza tra i due presidi, quindi, si rivelerà strategica".

La nuova articolazione nasce in relazione alle incertezze fiscali e previdenziali nel settore pubblico e avrà lo scopo di offrire una consulenza professionale e chiara, anche sulla complicata architettura stipendiale, al personale dell'arma dei carabinieri tesserato col Sim, la più grande realtà sindacale delle forze armate.

Al convegno hanno partecipato, nell'ordine, il Segretario nazionale del Sim Carabinieri Carlo Calabrese che ha illustrato le funzioni del dipartimento e come le sedi distaccate, presenti su tutto il territorio nazionale, potranno operare in sinergia con la struttura centrale. A seguire poi la relazione del Commissario straordinario Sim Abruzzo, Gianluca Spaziani, che ha elencato tutti i servizi che il Dipartimento garantirà sia a livello nazionale sia attraverso le sedi locali capillarizzate in tutta Italia.

"In un momento in cui il ceto medio è più esposto all'inflazione e non gode più di buona salute - ha concluso Serpi - abbiamo voluto creare questo polo fatto di specialisti pronti a supportare le specifiche istanze delle nostre donne e dei nostri uomini. Inoltre, aggiungo, con questo strumento verrà garantita una costante interlocuzione con i vertici della nostra Istituzione e con le compagini politiche e di governo impegnate nei settori economia, finanza, welfare".