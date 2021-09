Salute: dalla Regione arrivano 500mila euro per i consultori

La Regione ha stanziato un totale di 500mila euro per i consultori pubblici e privati abruzzesi per l'anno 2021. Come previsto dalla legge regionale 21 del 1978 "alla luce delle criticità connesse alla pandemia Covid, come concordato con i rappresentanti dei consultori pubblici e privati, sono state riconfermate per l'anno 2021, in una logica di continuità emergenziale - sottolinea la nota diffusa dalla Giunta -, le macro-aree di attività già previste per il 2020, cui le risorse si intendono prioritariamente dedicate".

Approvati anche i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.

Alla Regione Abruzzo sono stati destinati complessivamente 1 milione 632 mila 720 euro. La Regione ha integrato il fondo ministeriale con ulteriori risorse: 280 mila euro afferenti le risorse regionali e 500 mila a seguito di riprogrammazione del Fondo Sviluppo Coesione 2017/2020. Il Piano complessivo di interventi è quindi pari a 2 milioni 412 mila 720 euro.

La Giunta ha quindi anche approvato le specificità degli interventi, le priorità da garantire e le modalità di trasferimento delle risorse agli Ambiti Distrettuali Sociali.