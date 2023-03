Torna dopo due anni di stop per Covid la sacra rappresentazione della Passione ad Atessa

Torna ad Atessa, dopo due anni di stop per Covid, la sacra rappresentazione della Passione di Gesù. L'appuntamento è per domenica 2 aprile alle ore 20.

Sarà un’occasione per rivivere, con religioso raccoglimento e dinamica partecipazione, gli emozionanti momenti della morte e resurrezione di Gesù.

La rievocazione storica, da sempre impegno e vanto per l’intera comunità, per la ventottesima edizione si preannuncia come evento eccezionale e di interesse nazionale. L’adesione al circuito Europassione, ha infatti inserito Atessa tra le 31 città italiane, ed unica in Abruzzo, nelle quali vengono messe in scena le sacre rappresentazioni della Passione di comprovata tradizione e ricerca storica.

Il centro storico diventerà un palcoscenico diffuso dove saranno allestite le varie scene. I quartieri coinvolti saranno Santa Croce, Porta Santa Margherita, Porta San Giuseppe, largo Castello, piazza Benedetti, Arco Andriano e piazza Garibaldi, dove sarà allestito un palco monumentale.

Organizzata dall’associazione Ate-Tixe Studium, con il patrocinio del Comune di Atessa, la Passione coinvolge numerosi attori e comparse, circa 200 in tutto, tra cui il viceparroco don Domenico Campitelli che interpreterà il Cireneo. Quest’anno sarà inoltre impreziosita dalle musiche del maestro Khaled Mouzanar, compositore, cantautore, scrittore e produttore cinematografico libanese.