Nuove rotture a San Giovanni Teatino dopo gli ultimi interventi Aca: slitta il ritorno dell'acqua dai rubinetti [VIDEO]

Ancora problemi sulla rete idrica a San Giovanni Teatino dove i tecnici dell’Aca hanno operato tutta la notte dopo che si era verificato un guasto improvviso all’adduttrice "Giardino". I lavori si sono conclusi prima dell’alba e, poco dopo, sono iniziate le manovre di apertura dei serbatoi. “Ma con il ripristino della pressione dell'acqua si sono verificate altre due importanti rotture che costringono nuovamente a sospendere l'erogazione idrica” riferisce il sindaco Giorgio Di Clemente.

Le ultime due rotture si sono verificate in via Roma e via Lazio. "Sembrano gestibili - rassicura il sindaco San Giovanni Teatino –, verranno riparate entro oggi”. Quel che è certo è che ci saranno ulteriori ritardi verso la normalità rispetto a quanto annunciato in precendenza dall'Aca.