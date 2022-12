Roccaraso regina delle nevi: è la meta preferita dagli italiani per la ricerca di casa vacanze

Vacanze a Roccaraso per tantissime famiglie quest'anno: l'affascinante borgo in Abruzzo è infatti al primo posto tra le mete preferite dagli italiani per la ricerca di casa vacanze per le festività 2022/23.

A confermarlo sono i risultati di un'analisi di Subito.it per la categoria 'case vacanza' della sezione Immobili della più nota e utilizzata piattaforma di second hand: tra le mete più ricercate per le festività al primo posto si attesta, appunto, Roccaraso.

Complici le festività natalizie, per gli italiani torna il desiderio di evasione. E se Natale si passa in famiglia, Capodanno si fa con gli amici. Meglio se in tanti e in una località dove affittare una casa per godere tutti insieme dei passatempi invernali.

Passati gli anni delle restrizioni dovute alla pandemia, torna il desiderio di divertirsi in gruppo. A Capodanno, in particolare, si festeggia in compagnia e per farlo è fondamentale ricercare soluzioni ad hoc. È così che hanno fatto moltissimi italiani, che negli ultimi due mesi hanno ricercato su Subito.it la casa ideale per le loro vacanze, districandosi tra l’eterno dilemma casa indipendente o appartamento rispettivamente al 1° e al 2° posto tra le ricerche per tipologia. Tra le soluzioni abitative più cercate, sono andate per la maggiore le grandi abitazioni indipendenti come ville (3°), baite (4°), casali (5°) e anche chalet (6°).

Località da riscoprire in montagna

In base alle ricerche effettuate su Subito nella categoria casa vacanze tra ottobre e novembre, quanto alle mete più ricercate, da nord a sud Italia, a vincere è la montagna, che sia per divertirsi sulle piste da sci o con lo slittino, per girare tra terme e mercatini di Natale o semplicemente per godere del panorama innevato. Nella classifica, sul podio, al primo posto c'è la deliziosa Roccaraso, a due passi dalla Maiella, seguita da Asiago in Veneto e dal più vicino Terminillo nel Lazio. Sempre nella top ten dei posti più ricercati, grandi classici come Cervinia, Bormio o le valli alpine tra Veneto, Lombardia e Piemonte, vengono superati nelle ricerche da località meno famose, parchi naturali e piccoli comprensori sciistici che partono dal Trentino e arrivano fin sulla Sila calabrese. Posti come Camigliatello Silano, passando dai paesini sui rilievi abruzzesi come Roccaraso: località da scoprire o riscoprire e dove godere a pieno le bellezze dell’inverno anche lontano dalle grandi folle.

Non solo cime innevate, ci sono anche gli irriducibili del mare

Il focus di chi cerca una casa per le vacanze è decisamente la montagna, ma mai come nel 2022 sorprendono gli irriducibili amanti del mare. Tra le mete più ricercate infatti emergono luoghi come Scauri, Torvaianica e Bibione: rispettivamente sul podio delle località marittime.