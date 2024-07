Rocca San Giovanni, sono oltre 40 gli appuntamenti del ricco cartellone degli eventi estivi

Un’estate piena di eventi è quella che attende Rocca San Giovanni. La musica, l’arte, lo sport, il teatro, la cultura e il divertimento saranno i protagonisti dei ricchi appuntamenti, organizzati dall’amministrazione comunale, dai comitati e dalle associazioni del territorio, che coinvolgeranno tutte le zone del paese.

Il cartellone è stato presentato il 10 luglio, al bar Al Corso, nel centro storico di Rocca San Giovanni, alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vice sindaco Erminio Verì, dell’assessore Carmelita Caravaggio, del direttore artistico degli eventi Francesco Di Tullio e del direttore artistico di ReLive festival Gianmaria Tantimonaco.

Ad aprire il programma delle iniziative sarà: la proiezione del film “Anima bella” con dibattito, in piazza degli Eroi (11 luglio); la prima serata del ReLive Abruzzo Festival, iniziativa dedicata alla musica e alla promozione del territorio, curata dalla direzione artistica di Gianmaria Tantimonaco, con il concerto “Saint Louis International Jazz Ensemble – Nuovi linguaggi per Francesco Paolo Tosti” (il 12); la festa di San Gabriele in contrada Piane Favaro con la serata danzante con Elena Cammarone (il 13) e lo show di Roby Santini (il 14).

Sempre il 14, in Largo Oberdan, si terrà il convegno dedicato alla figura del prof. E. D’Antonio. A seguire gli appuntamenti in contrada San Giacomo: il 21 luglio l’ottava edizione della Festa dell’aratura con il raduno di trattori d’epoca e la rappresentazione teatrale “Lu tempe de mò” a cura dell’associazione Inter Flumina; il 24 luglio la Festa di San Giacomo con “Sempre Nomadi” in concerto con la band di Francesca Mazzuccato; il 25 luglio la Festa di San Giacomo con la serata danzante di Matteo Bensi; il 26 luglio “Zulli Mania” in concerto; il 27 luglio la serata enogastronomica a cura dell’associazione “Amici dello Spuntone”.

Si proseguirà con la presentazione del libro “Racconti in bianco e nero” di Pierluigi Falcone (il 28) e il torneo di scacchi “Arroccati” a cura della ASD gli Scacchisti di Mare (il 29) e il torneo di biliardino a cura dell’associazione Asd Virtus Rsg ( 30 e 31 luglio).

Il mese di agosto si aprirà con il viaggio nella musica dei cantautori italiani “Cantautorando” (il 2), poi l’inaugurazione di Roccart a cura dell’associazione culturale Ericle D’Antonio e Saturday Night Party 2, serata disco 80/90 alla Villa Comunale “Il Castello” (il 3) a cura di Luciano D’Antonio, la Festa in onore del Cristo degli Abissi con “Dancexnce” a Vallevò (il 4), la serata magica sotto le stelle (il 5), i Pop’s in concerto (il 6), la proiezione del docufilm “Sangro Chimica 1971-1976” (7 agosto), Dado Show (il 9), “Buona Fortuna” in concerto - Pooh Cover Band (il 10), “Sergio Endrigo – 1947”, l’omaggio ai roccolani all’estero nella piazzetta dell’Emigrante e la presentazione del libro “La rivolta delle tabacchine” di Graziano D’Angelo (l’11).

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Tanti gli appuntamenti nella settimana di Ferragosto: il 12 agosto “Area Medina” in concerto per Pino, il 13 il live dei KOM con il tributo a Vasco Rossi, il 15 la Notte bianca dei bambini, il 16 la presentazione del libro “Rime sbauttite” di Gino Bucci, l’abruzzese fuori sede, il 17 la presentazione del romanzo “Malacera” di Irma Allevi.

Dal 16 al 18 agosto si terrà la ventunesima edizione di Rocca San Giovanni Jazz, con la direzione artistica di Walter Gaeta e concerti gratuiti in piazza degli Eroi a partire dalle ore 21.30. Si esibiranno dal vivo Paolo Di Sabatino 6et My Songs e special guest Nico Gori (16 agosto), Daniele di Bonaventura trio/falastin 4et (17 agosto), Walter Gaeta jazz strings project, special guest Max Ionata, Nicola Angelucci e Jacopo Ferrazza, e l’orchestra Istituzione musicale abruzzese diretta da Francesco Fina (18 agosto).

Il programma del mese di agosto si concluderà con Greasers Rockabilly live music (il 19), lo spettacolo teatrale “La Mandragola” (il 20), la rappresentazione teatrale “Non ti pago più” a cura della compagnia “L’Aquilone” Anffas (il 21), il gran galà “Le luci del mare” a cura dell’ associazione Centro studi sport & valori (il 23), la serata curata del coro folkloristico “Costa dei Trabocchi Arturo Colizzi” (il 24).

Per il sindaco Fabio Caravaggio: “Rocca San Giovanni si appresta a vivere una nuova estate poliedrica. Con oltre 40 eventi in programma, il cartellone avrà inizio l'11 luglio per concludersi il 24 agosto, regalando serate di divertimento, svago, attività sportive, ricreative, teatrali e culturali a tutti i cittadini e ai tanti turisti che frequentano le nostre spiagge. Un calendario variegato che prevede incontri dedicati al turismo di ritorno e delle radici, spettacoli per bambini e famiglie, diverse cover di musica leggera, serate disco, la riconferma del festival jazz, senza tralasciare la cultura con presentazioni di libri e mostre di pittura e scultura, curate da importanti personaggi del settore. Come ogni anno saranno interessate tutte le contrade del paese con l’impegno fattivo di comitati e associazioni, le quali operano con passione e dedizione aiutandoci a promuovere le bellezze e le peculiarità di Rocca San Giovanni. Ringrazio indistintamente tutti coloro che lavoreranno al meglio per la riuscita degli appuntamenti”.