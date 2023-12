Ristori agli agricoltori danneggiati dal maltempo, assessore Zappalorto: "Necessari, ora prevedere ulteriori risorse"

“La Regione faccia in modo di erogare il prima possibile i ristori agli agricoltori danneggiati dal maltempo". Così l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto sui fondi regionali destinati all’agricoltura.

"Siamo lieti - dice Zappalorto - di sapere che con l’approvazione del bilancio regionale il comparto agricolo otterrà fondi a fronte dei danni avuti con il maltempo del maggio scorso, come Comune siamo stati tra i primi a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità e i relativi fondi, perché siamo stati investiti dai nostri produttori della filiera vitivinicola che rappresentano una presenza di qualità e che hanno avuto grandissime difficoltà con i raccolti passati e nessuna certezza per quelli futuri a causa dei danni subiti.

Sostegni importanti e prima non previsti, anche se non ancora sufficienti a ristorare un comparto che conta milioni di euro di danni per via della mancata produzione – ribadisce l’assessore Zappalorto - . Le somme sono state erogate grazie a un emendamento del centrosinistra che chiedeva almeno 25 milioni di euro, dopo una lunga lotta prima e dopo il Consiglio regionale di ieri, perché l’Agricoltura e i territori avessero l’attenzione più volte richiesta alla Regione.

L’inserimento delle somme in bilancio, ripetutamente chiesto dal consigliere Silvio Paolucci, può essere considerato l’inizio di un discorso che deve essere più ampio, affinché i territori possano programmare attività, produzioni e abbiano maggiori certezze. Dobbiamo pensare al futuro di un comparto sempre più vulnerabile a causa dei cambiamenti climatici e di una transizione che non è ancora la priorità delle istituzioni capaci di incidere positivamente sul futuro di questa importante branca della nostra economia regionale e locale”.