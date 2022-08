Ciak si gira: a Lanciano, Fossacesia e Vasto le riprese della miniserie di Paganelli

Tutto pronto per il nuovo grande progetto che vede in prima linea Tony Paganelli, regista e sceneggiatore che vive e lavora a Roma e si sposterà in Abruzzo per l’inizio delle riprese di una miniserie.

Dal 26 agosto al 10 settembre, in collaborazione con la AssoE20 Produzioni di Lanciano, con la quale Paganelli già condivide un corso biennale di cinematografia, prenderà infatti il via la lavorazione di una miniserie in 4 puntate dal titolo “La Pietra della Veggenza”. Le scene si gireranno fra i comuni di Lanciano, Fossacesia e il parco naturale di Punta Aderici a Vasto, oltre che tra castelli medioevali siti in varie regioni d’Italia.

La serie ideata, scritta e diretta da Tony Paganelli, si avvale di un cast di professionisti, come Antonella Ponziani, Gianluca Magni, Rigelsa Cybi, Gianni Franco, Germano Di Renzo, Adalgisa Ranucci, David Montesi, Valentina Mauro, Armando Ceccon, Fabio Farronato, Roberto Siepi e tanti altri. La storia ruota attorno alla ricerca di un manufatto storico di grande valore e potere, la pietra della veggenza, appartenuto all’ultimo gran sacerdote dei cavalieri templari che verrà alla luce dopo secoli d’oblio e scatenerà il desiderio di possesso da parte di molti. Per il ritrovamento del manufatto, con intrecci tra passato e presente, la storia si fa ricca di colpi di scena tra duelli, tradimenti, sete di potere e di vendetta, omicidi, seduzioni e passioni.

La parola d’ordine è: mistero! La produzione è curata da AssoE20 Produzioni di Lanciano, che ha voluto fortemente sposare il progetto cinematografico con Tony Paganelli e già dal mese di settembre ripartirà con il corso di cinematografia a Lanciano, con grande soddisfazione di Valerio Memmo, Camillo Del Romano, Francesco Rosato e Laika D’Agostino componenti dell’AssoE20 per aver creduto e realizzato una nuova realtà nella zona frentana.