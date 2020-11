Riparata la caldaia alla scuola di Brecciarola: lunedì lezioni in presenza

Caldaia riparata nei tempi previsti, alla scuola primaria di Brecciarola che da lunedì tornerà ad accogliere in presenza gli alunni.

Il plesso del Comprensivo 1 era rimasto chiuso dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Diego Ferrara per consentire la sostituzione della caldaia malfunzionante da tempo

"Alla ditta avevamo chiesto tempi celeri, perché la caldaia doveva arrivare dal Veneto e un intervento risolutivo” riferiscono gli assessori a Istruzione e Lavori Pubblici, Teresa Giammarino e Stefano Rispoli che ringraziano la stessa per aver onorato l’impegno. I bambini potranno tornare a fare lezione al caldo e in sicurezza da lunedì, anche perché la scuola in questi giorni è stata sanificata (foto).